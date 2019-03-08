Лыжники Терентьев и Мацокина взяли золото в спринте на Универсиаде
Российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина одержали победу в смешанном командном спринте классическим стилем на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Второе место заняли россияне Андрей Собакарев и Полина Некрасова, третья строчка принадлежит финнам Йоонасу Сарккинену и Катри Лилинпере.
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Студенческие соревнования завершатся 12 марта.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию седьмого дня Универсиады.
Ранее мужская сборная России по керлингу проиграла Великобритании в матче группового турнира в Красноярске.