Лыжники Терентьев и Мацокина взяли золото в спринте на Универсиаде

Российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина одержали победу в смешанном командном спринте классическим стилем на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Второе место заняли россияне Андрей Собакарев и Полина Некрасова, третья строчка принадлежит финнам Йоонасу Сарккинену и Катри Лилинпере.

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Студенческие соревнования завершатся 12 марта.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию седьмого дня Универсиады.

Ранее мужская сборная России по керлингу проиграла Великобритании в матче группового турнира в Красноярске.