Бузова бесплатно споет, если «Авангард» победит в Кубке Гагарина

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Популярная российская певица Ольга Бузова продолжает всем сердцем поддерживать «Авангард», передает «Советский спорт».

После первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором омская команда одолела «Ак Барс», звезда сообщила в комментариях о готовности дать концерт в Омске, если «Авангард» возьмет Кубок Гагарина в текущем сезоне.

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«Если «Авангард» выиграет Кубок Гагарина, я с радостью выступлю в Омске на главной площади города», — заявила певица в инстаграме.

Первый раз Бузова приехала на арену в Балашиху на последний домашний матч «Авангарда» в регулярном чемпионате, собираясь поддержать команду. Ей настолько понравился хоккей, что она на своей странице в соцсети стала постоянно поздравлять «ястребов» с победами.

Ранее Бузову попросили научиться петь.