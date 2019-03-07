Фигуристы Попова и Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде
Российская танцевальная пара фигуристов Бетина Попова и Сергей Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде в Красноярске, сообщает «Советский спорт».
По итогам проката спортсмены получили 71,46 балла. Вторыми идут россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (68,32). Третье место занимают французы Аделина Галявьева и Луи Торон (68,02).
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Еще одна российская пара Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов (62,19) располагается на шестой строчке.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.