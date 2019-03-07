Фигуристы Попова и Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/187/12228187/RIAN_5686820.HR-pic905-895x505-98269.jpg">

Российская танцевальная пара фигуристов Бетина Попова и Сергей Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде в Красноярске, сообщает «Советский спорт».

По итогам проката спортсмены получили 71,46 балла. Вторыми идут россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (68,32). Третье место занимают французы Аделина Галявьева и Луи Торон (68,02).

Реклама

Еще одна российская пара Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов (62,19) располагается на шестой строчке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.