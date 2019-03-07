Лыжник Полторанин высказался о полученной в тюрьме психологической травме

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Казахстанский лыжник Алексей Полторанин рассказал о подробностях ареста в Австрии, передает «Советский спорт».

Спортсмен рассказал, что его задержали сразу после зарядки в апартаментах казахстанской команды. При этом Полторанин отрицает прием допинга, говоря. что мысли были, но до реализации он не дошел.

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«Я находился в одиночной камере в холодном подвале, с минимумом удобств. В тот момент я думал, что отдам что угодно, лишь бы выйти на свободу и вернуться к семье.

Сейчас я пытаюсь восстановиться от психологической травмы, полученной в тюрьме. Все анализы, которые я сдавал, показывают, что я не принимал запрещенные препараты. Я думал о запрещенном методе, но не применил. Меня вовремя остановили, я раскаиваюсь за свои мысли и прошу прощения», — приводит слова лыжника Bnews.kz.

Ранее Полторанин вышел на связь с властями Казахстана.