Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке на Универсиаде
Россиянка Екатерина Мошкова заняла первое место в спринтерской гонке по биатлону на Универсиаде в Красноярске, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка прошла дистанцию в 7,5 км быстрее своих соперниц. Серебро заоевала еще одна представительница России Ирина Казакевич. Замкнула тройку лидеров также россиянка Тамара Воронина.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы сборной России на медали на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде.
Красноярск. Универсиада. Спринт 7,5 км
1. Екатерина Мошкова (Россия) — 22.59,4 (2 штрафных круга круга)
2. Ирина Казакевич (Россия) — отставание 2,9 (3)
3. Тамара Воронина (Россия) — 24,7 (2)
4. Наталья Гербулова (Россия) — 30,9 (4)
5. Валерия Васнецова (Россия) — 38,0 (3)
6. Елизавета Каплина (Россия) — 48,9 (2)