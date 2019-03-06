«Тампа-Бэй» дома взял верх над «Виннипег Джетс» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в домашних стенах победил «Виннипег Джетс», передает «Советский спорт».
Матч закончился со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32. А вот форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 19:58 минут и отметился двумя результативными передачами.
Ранее российский форвард «Оттавы» Виталий Абрамов посчитал юмор американцев пошлым.