«Питтсбург» в овертайме одолел «Флориду» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз», передает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме на свой счет записал нападающий хозяев Джейк Гюнцель, оформивший в этом матче дубль.

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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 20:54 минут, занес в актив два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Что касается представляющего «Флориду» Евгения Дадонова, то у него показатель полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз» — 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

0:1 – Боргстрем (Хоффман, Экблад) – 01:45 (5x4),

1:1 – Гюнцель (Макканн, Кросби) – 20:16 (5x5),

2:1 – Кросби (Кессел, Хернквист) – 30:01 (5x4),

2:2 – Трочек (Хоффман, Ватрано) – 37:31 (5x5),

3:2 – Гюнцель (Кросби) – 62:44 (3x3).

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