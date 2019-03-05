Ибрагимович накинулся с кулаками на поцеловавшего его в губы одноклубника
Бывший футболист амстердамского «Аякса» Энди Ван Дер Мейде рассказал, что его экс-одноклубник Златан Ибрагимович сильно разозлился, когда голландец поцеловал его в губы, передает «Советский спорт».
«Я сидел рядом с Ибрагимовичем в автобусе, когда мы вдвоем выступали за «Аякс». Помню, как-то раз он заснул, а я со своими гомосексуальными наклонностями поцеловал его в губы. Спустя несколько секунд прилетело два удара», — сказал Ван Дер Мейде в эфире передачи VTBL.
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