Ибрагимович накинулся с кулаками на поцеловавшего его в губы одноклубника

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Бывший футболист амстердамского «Аякса» Энди Ван Дер Мейде рассказал, что его экс-одноклубник Златан Ибрагимович сильно разозлился, когда голландец поцеловал его в губы, передает «Советский спорт».

«Я сидел рядом с Ибрагимовичем в автобусе, когда мы вдвоем выступали за «Аякс». Помню, как-то раз он заснул, а я со своими гомосексуальными наклонностями поцеловал его в губы. Спустя несколько секунд прилетело два удара», — сказал Ван Дер Мейде в эфире передачи VTBL.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира американка Мартина Навратилова объяснила свою позицию по теме трансгендеров в женском спорте.