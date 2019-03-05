Бронзовый призер чемпионата Европы опасается российских фигуристов

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Серебряный призер чемпионата Европы Маттео Риццо поделился мнением о предстоящем турнире по фигурному катанию на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

«Конкурентов для меня здесь много, в том числе есть три очень сильных российских парня, грузин Морис Квителашвили. Отмечу Самарина», — цитирует Риццо «Спорт Бизнес Online».

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Спортсмен отметил, что серебряный призер первенства континента является основным конкурентом для остальных.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий четвертого дня Универсиады.