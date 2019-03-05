Австрийская полиция задержала применявшего допинг лыжника

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Австрийская полиция задержала лыжника Йоханнеса Дюра по подозрению в применении допинга, сообщает «Советский спорт».

Как передает немецкий журналист Хайо Зеппельт, атлет был задержан в Инсбруке.

Спортсмен был дисквалифицирован в 2014 году за нарушение антидопинговых правил. В январе 2019 он признался, что регулярно использовал переливание крови. После этого прокуратура Мюнхена начала расследование по делу о допинге в лыжных гонках.

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На чемпионате мира по лыжным видам спорта австрийская полиция провела антидопинговый рейд, в результате которого были задержаны пятеро спортсменов.

Ранее эстонский лыжник Алго Кярп, признавшийся в использовании кровяного допинга, объяснил, почему делал это.