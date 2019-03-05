Фуркад вошел в заявку сборной Франции на смешанную эстафету ЧМ
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад вошел в заявку сборной Франции на смешанную эстафету чемпионата мира, сообщает L'Equipe.
Спортсмен не принимал участие в официальных стартах с конца января. Он также пропустил североамериканские этапы Кубка мира.
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Помимо знаменитого биатлониста, в национальной команде числятся Жюли Симон, Анаис Шевалье и Симон Дестье.
Мировое первенство будет проходить в шведском Эстерсунде, а сама смешанная эстафета состоится 7 марта.
Ранее восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мыслями о фаворитах предстоящего чемпионата мира по биатлону.