Фуркад вошел в заявку сборной Франции на смешанную эстафету ЧМ

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад вошел в заявку сборной Франции на смешанную эстафету чемпионата мира, сообщает L'Equipe.

Спортсмен не принимал участие в официальных стартах с конца января. Он также пропустил североамериканские этапы Кубка мира.

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Помимо знаменитого биатлониста, в национальной команде числятся Жюли Симон, Анаис Шевалье и Симон Дестье.

Мировое первенство будет проходить в шведском Эстерсунде, а сама смешанная эстафета состоится 7 марта.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мыслями о фаворитах предстоящего чемпионата мира по биатлону.