Еще один эстонский лыжник признался в употреблении допинга

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Эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга, передает ТАСС.

Спортсмен, слова которого приводит ERR, рассказал, что использовать запрещенные методы ему помогал немецкий врач Марк Шмидт. Контакты медицинского работника ему дал бывший главный тренер сборной Эстонии Мати Алавер.

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До этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила экс-наставника национальной команды государственных наград в связи с результатами антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Рейд прошел 27 февраля. Были также задержаны австриец Макс Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, представитель Казахстана Алексей Полторанин, а также эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.

Ранее второй австрийский велогонщик признался в применении допинга.