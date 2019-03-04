Российские спортсмены завоевали 17 наград во второй медальный день Универсиады

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Сборная России завоевала 17 медалей во второй соревновательный день на Универсиаде 2019 года в Красноярске, сообщает ТАСС.

Золотые медали завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, биатлонисты Никита Поршнев и Наталья Гербулова, а также Владислав Киселев в лыжном ориентировании.

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Серебро взяли лыжники Екатерина Смирнова и Антон Тимашов, биатлонисты Эдуард Латыпов и Екатерина Мошкова, пара фристайлистов Кристина Спиридонова и Станислав Никитин, а также Мария Вяткина в лыжном ориентировании.

Бронзовыми призерами Универсиады стали лыжники Яна Кирпиченко и Иван Кириллов, биатлонистка Елена Чиркова, пара фристайлистов Любовь Никитина и Максим Буров, шорт-трекистка

Екатерина Ефременкова, а также Сергей Горланов в лыжном ориентировании.

Всего на счету российских спортсменов девять золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей. Россия возглавляет медальный зачет Универсиады.