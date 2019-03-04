Валуев хотел завершить карьеру боксера из-за финансовых проблем

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Бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев рассказал о трудностях с деньгами в начале карьеры спортсмена, передает «Советский спорт».

Ныне российский политик назвал причину, по которой не мог участвовать в боях за рубежом.

«Денег-то особенно не было поначалу. Перебивались с копейки на копейку. Соревнования были не так часто, как хотелось. Деньги быстро кончались. Съездив за границу, заключили контракты, по которым затем были суды. Эти суды определили: драться за рубежом я не могу, потому что тогда должен буду большие деньги. Оставались только постсоветское пространство и Россия. Большие и недешевые бои здесь устраивать было сложно», — отметил экс-боксер.

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Также он заявил, что был в отчаянии из-за нехватки денежных средств.

«Наверное, депрессии по-настоящему я не испытывал, но на пороге я был. Пороговая ситуация, когда мужчина понимает, что не может прокормить семью. Произошел моральный надлом, и я сказал, что пойду на какую-нибудь работу. Я хотел усидеть на двух стульях, но понял, что надо выбирать — или спорт, или работа. Тогда я втемную провел бои в Германии и появилась идея заключить контракт с немецкой промоутерской компанией», — заключил Валуев в эфире программы «Когда все дома».

Боксер уже завершил карьеру и сейчас является депутатом Госдумы.

Ранее Валуев рассказал об отношениях с сыном.