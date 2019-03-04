Шумахер прилетел на Майорку впервые после травмы
Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера была замечена на острове Майорка, сообщает «Советский спорт».
По информации западных СМИ, гонщик находился вместе с родными, однако пока он не может самостоятельно передвигаться, поэтому вместе с семьей спортсмена путешествует и медицинский персонал.
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Очевидцы утверждают, что увидели немецкого гонщика среди пассажиров вертолета, на котором также летел его брат Ральф. Семья Шумахера прилетела на его виллу.
Отмечается, что экс-пилота «Формулы-1» посторонние не видели с 2013 года, когда с Шумахером произошел несчастный случай на горнолыжном курорте.
Ранее российский гонщик Сергей Сироткин рассказал, какие у него есть варианты продолжения карьеры.