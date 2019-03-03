Вратаря «Наполи» удалили в первом тайме за фол на Роналду
В матче 26-го тура чемпионата Италии голкипер «Наполи» покинул поле во время встречи с туринским «Ювентусом», сообщает «Советский спорт».
Встреча проходит в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
На 25-й минуте прямое удаление заработал вратарь неаполитанского клуба Алекс Мерет, нарушивший правила за пределами штрафной площадки на нападающем гостей Криштиану Роналду.
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С назначенного за фол штрафного гол оформил Миралем Пьянич. В конце тайма преимущество «Ювентуса» упрочил Эмре Джан.
Перед матчем «Ювентус» с 69-ю очками занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (56) занимает второе место.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.