Вратаря «Наполи» удалили в первом тайме за фол на Роналду

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В матче 26-го тура чемпионата Италии голкипер «Наполи» покинул поле во время встречи с туринским «Ювентусом», сообщает «Советский спорт».

Встреча проходит в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».

На 25-й минуте прямое удаление заработал вратарь неаполитанского клуба Алекс Мерет, нарушивший правила за пределами штрафной площадки на нападающем гостей Криштиану Роналду.

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С назначенного за фол штрафного гол оформил Миралем Пьянич. В конце тайма преимущество «Ювентуса» упрочил Эмре Джан.

Перед матчем «Ювентус» с 69-ю очками занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (56) занимает второе место.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Роналду избежал серьезной травмы.