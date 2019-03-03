«Спартак» и «Краснодар» разошлись миром в матче РПЛ

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«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Спартака» забил Зе Луиш, выведя команду вперед в первом тайме. «Краснодар» сравнял благодаря усилиям Маурисио Перейры. Примечательно, что в дополнительное время был удален Александр Мартынович из «Краснодара».

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«Спартак» набрал 29 очков и расположился на четвертой позиции. В активе «Краснодара» 34 очка и вторая строчка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что известна причина непопадания Глушакова в состав на матч с «Краснодаром».

РПЛ-2018/19. 18-й тур

«Спартак» — «Краснодар» 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Зе Луиш, 14, 1:1 — Перейра, 26.

Удаление: Мартынович, 94 (К).