«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби

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«Лацио» одержал разгромную победу над «Ромой» в римском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Фелипе Кайседо, Чиро Иммобиле и Данило Катальди.

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На 93-й минуте с поля был удален защитник «Ромы» Александар Коларов.

После 26 туров «Лацио» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (44) располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Рома» примет «Эмполи», а «Лацио» на выезде сыграет с «Фиорентиной».

Италия. Серия А. 26-й тур

«Лацио» (Рим) — «Рома» (Рим) — 3:0

Голы: 1:0 — Кайседо, 12; 2:0 — Иммобиле, 73 (пенальти); 3:0 — Катальди, 89.

Удаления: нет — Коларов, 90+3.