ЦСКА разгромил «Олимпиакос» в Евролиге
В матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде одолел «Олимпиакос», сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась с разгромным счетом — 91:87
Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 18 очков, 16 очков записал себе в актив Нандо де Коло.
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Евролига. 24-й тур
Олимпиакос (Греция) — ЦСКА (Россия) — 81:97 (23:21, 27:30, 14:21, 17:25)
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