«Йокерит» добыл свою первую победу в серии с «Динамо»

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Финский «Йокерит» нанес поражение московскому «Динамо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Пекка Йормакка и Сакари Маннинен, оформивший дубль. У проигравших шайбы забросили Владимир Брюквин и Иван Игуманов.

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Таким образом, клуб из Хельсинки сумел добыть первую победу в серии, счет в которой на данный момент 1:2.

Теперь командам предстоит встреча в Москве 3 марта.

Ранее «Авангард» нанес «Ак Барсу» третье поражение за серию.

КХЛ. Плей-офф. 1/4финала. 3-й матч

Динамо (Москва) — Йокерит (Хельсинки) — 2:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

1:0 – Брюквин (Чайковски, Тарасов) – 29:19 (5x5)

1:1 – Йормакка (О'Нилл) – 32:11 (5x5)

2:1 – Игумнов (Макаров) – 35:45 (4x5)

2:2 – Маннинен (Анттила, Леписте) – 55:51 (5x5)

2:3 – Маннинен (Лепистё, Йенсен) – 64:48 (5x5)