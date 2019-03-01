«Авангард» нанес «Ак Барсу» третье поражение за серию
Омский «Авангард» одолел казанский «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:1. Голы в составе победившей команды оформили Денис Зернов, Кирилл Семенови Семен Кошелев. У проигравших отличился Роб Клинкхаммер.
Эта победа позволила омскому клубу закрепить лидерство в серии со счетом 3:0.
Следующая встреча пройдет 3 марта в Казани.
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КХЛ. Плей-офф. 1/4финала. 3-й матч
«Ак Барс» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
1:0 – Клинкхаммер (Глухов) – 15:59 (5x5)
1:1 – Зернов (Емелин, Стольберг) – 19:19 (5x4)
1:2 – Зернов (Бек) – 35:16 (5x5)
1:3 – Семенов (Михеев) – 41:38 (4x5)
1:4 – Кошелев (Семенов) – 46:55 (5x5)