«Анжи» одержал победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
Махачкалинский «Анжи» одолел «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Первая игра после зимнего перерыва завершилась со счетом 1:0. На 56-й защитник проигравшей команды Михаил Сиваков покинул поле, получив вторую желтую карточку за фол на линии штрафной. Махачкалинский клуб воспользовался игрой в большинстве и вырвал победу благодаря голу Владислава Кулика.
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Этот матч позволил «Анжи» покинуть зону вылета РПЛ, поднявшись на 13-е место. «Оренбург» занимает десятую строчку.
Ранее комиссия РПЛ разрешила проводить матчи чемпионата России на поле стадиона «Лужники».
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
«Оренбург» (Оренбург) — «Анжи» (Махачкала) — 0:1
Голы: 0:1 — Кулик, 58