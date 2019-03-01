Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/12147079/RTS2CH2G-pic905-895x505-85558.jpg">

Сборная России заняла второе место в эстафете 4×10 километров классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде, сообщает ТАСС.

Страну представляли Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов. Победили в гонке норвежцы Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шюр Рете и Йоханнес Клэбо, преодолевшие дистанцию за один час 42 минуты 32.1 секунды. Россияне уступили лидерам 38,8 секунды.

Реклама

Бронзу завоевала сборная Франции, которая состоит из Адриена Бакшайдера, Мориса Манифика, Клемана Парисса, Ришы Жуве. Она проиграла норвежцам одну минуту 01 секунду.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Ранее эстонский лыжник признался в применении допинга с 2016 года.