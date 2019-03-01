Отец эстонского лыжника отреагировал на признание сына в применении допинга

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Двукратный олимпийский чемпион Андрус Веерпалу, являющийся отцом и тренером лыжника Андреаса Веерпалу, прокомментировал допинговый скандал с участием сына, передает «Советский спорт».

«Я не знаю. Не могу ответить. Сейчас плохое время для разговора», — цитирует Веерпалу Ilta-Sanomat.

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27 февраля после антидопингового рейда Веерпалу, а также его соотечественник Карел Таммъярв, казахстанский лыжник Алексей Полторанин и австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф были задержаны полицией Австрии. Все спортсмены уже признались в применении допинга и были выпущены из-под стражи.

Ранее в Эстонском союзе лыжного спорта отметили связь Веерпалу-старшего с тремя задержанными лыжниками.