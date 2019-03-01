Эстонские лыжники признались в употреблении допинга

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Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает «Советский спорт».

«К сожалению, Эстонский союз лыжного спорта должен подтвердить, что лыжники Таммъярв и Веерпалу признали свою вину в употреблении допинга в разговоре с тренером Анти Саарепуу. Использованию допинга нет никакого оправдания», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ERR.

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В организации отметили, что с эстонскими лыжниками, а также с задержанным представителем Казахстана Алексеем Полтораниным связаны тренеры Мати Алавер и Андрус Веерпалу.

«Эстонский союз лыжного спорта просит Эстонский олимпийский комитет в этом вопросе как можно быстрее выразить свою позицию», — отмечается в заявлении.

27 февраля в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией, были задержаны пятеро лыжников. Помимо Веерпалу, Таммъярва и Полторанина, правоохранительные органы взяли под стражу спортсменов из Австрии Макса Хауке и Доминика Балдауфа. Они уже признали свою вину.

Ранее сообщалось, что задержанных за допинг эстонских лыжников отпустили из-под стражи.