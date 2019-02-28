Раньери уволен с поста главного тренера «Фулхэма»

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Итальянец Клаудио Раньери снят с поста тренера английского «Фулхэма», сообщает официальный сайт клуба.

По информации с официального сайта лондонского клуба, исполняющим обязанности главного тренера будет экс-футболист сборной Англии Скотт Паркер.

Сам Раньери признал упадок игры в команде и поблагодарил всех за поддержку.

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«Я разочарован последними результатами. Мне жаль, что после хорошего старта мы не смогли удержать планку», — сказал экс-наставник.

Раньери пришел в «Фулхэм» в середине ноября 2018 года, заменив сербского тренера Славишу Йокановича.

Под руководством итальянского специалиста команда одержала три победы в 16 матчах премьер-лиги и с 17 очками занимает предпоследнее место в таблице.

Ранее Раньери назвал Моуринью сердцем футбола.