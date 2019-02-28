ИААФ отказала в допуске на международные старты 13 российским легкоатлетам

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не допустила 13 российских легкоатлетов к участию в международных соревнованиях 2019 года в нейтральном статусе, передает «Советский спорт».

По информации пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в одобрении заявок было отказано по причине их недостаточного срока пребывания в пуле тестирования.

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Среди спортсменов - Михаил Акименко (прыжки в высоту), Юрий Чечун (марафон), Александр Добренький, Надежда Деркач, Мария Огрицко (все - метание диска), Александр Юрченко, Виталий Павлов (оба - тройной прыжок), Ирина Иванова (прыжок с шестом), Ирина Колесниченко (бег с барьерами), Александр Мищенко, Андрей Попов (оба - бег), Екатерина Рудакова (бег с барьерами), Виктория Васейкина (многоборье).

Ранее российский легкоатлет дисквалифицирован на восемь лет за допинг.