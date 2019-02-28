Врачи не успели поставить на ноги Роналду к матчу с «Наполи»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Наполи», сообщает «Советский спорт».
Форвард повредил голеностоп в игре 25-го тура с «Болоньей» (1:0). Врачи не успели поставить спортсмена на ноги.
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По информации Gazzetta dello Sport, португальский футболист восстановится к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Матч пройдет 12 марта в Турине. В предыдущей игре «старая синьора» потерпела поражение со счетом 0:2.
Ранее сообщалось, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес может перейти в «Ювентус».