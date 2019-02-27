Стали известны имена лыжников, арестованных полицией из-за допинга

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Раскрыты личности двух австрийских лыжников, которых задержала полиция на чемпионате мира в Австрии по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

По информации NRK, в употреблении допинга заподозрили Доминика Бальдауфа и Макса Хауке.

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Всего в ходе спецоперации полицией было арестовано девять лыжников. О российских спортсменах среди них не сообщалось.

По некоторым данным, среди задержанных есть спортсмены из Казахстана и Эстонии.

Бальдауфу и Хауке может грозить до десяти лет тюремного заключения, если их вина будет доказана.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Австрии по делу о допинге атлетов из нескольких стран.