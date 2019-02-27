Белорусские хоккеисты устроили драку на глазах у Лукашенко
Минское «Динамо» уступило сборной Экстралиги в первом матче серии, сообщает «Советский спорт».
На данной встрече команд присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Бело-голубые потерпели поражение в игре, ценой которой может стать место в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Несмотря на столь значимый бонус при победе, матч завершился массовой дракой, в которой принял участие голкипер сборной Экстралиги Игорь Брикун.
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Столичный клуб проиграл со счетом 2:4 и, по предварительным данным, лишился места в КХЛ.
Ранее легендарный защитник «Динамо», трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подвел итоги матча «Йокерита» против бело-голубых.