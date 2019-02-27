Защитник «Авангарда»: в серии с «Ак Барсом» еще ничего не изменилось

Защитник «Авангарда» Коди Франсон прокомментировал разгром «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают «Известия».

Канадец заявил, что разгром оппонента еще не является итогом всего противостояния.

«Сейчас все мысли сосредоточены на подготовке ко второму матчу. Ведь с самого начала мы настраивались на сложную серию, и сейчас ничего не изменилось. Трудно сказать, как сложится следующая игра, но мы сделаем все, чтобы развить успех», — заявил Франсон.

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«Авнгард» обыграл чемпионов лиги со счетом 6:0.

Ранее игроку «Барыса» порезали вены во время матча КХЛ.