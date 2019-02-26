Татьяна Буланова подала в суд на Радимова
Российская певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, сообщает «Фонтанка».
По информации источника, певица направила в судебный участок № 11 Василеостровского района заявление, в котором требует взыскать алименты с Радимова на содержание сына 2007 года рождения. Также сообщается, что приставы еще 21 февраля возбудили исполнительное производство.
Буланова и Радимов развелись через суд в 2016 году. При этом после развода певица в интервью говорила, что они с бывшим мужем сохранили хорошие отношения. Также артистка заявляла, что не нуждается в алиментах от бывшего супруга.
Радимов сейчас работает в «Зените-2».
Ранее сообщалось. что Александра Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов.