Татьяна Буланова подала в суд на Радимова

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Российская певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, сообщает «Фонтанка».

По информации источника, певица направила в судебный участок № 11 Василеостровского района заявление, в котором требует взыскать алименты с Радимова на содержание сына 2007 года рождения. Также сообщается, что приставы еще 21 февраля возбудили исполнительное производство.

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Буланова и Радимов развелись через суд в 2016 году. При этом после развода певица в интервью говорила, что они с бывшим мужем сохранили хорошие отношения. Также артистка заявляла, что не нуждается в алиментах от бывшего супруга.

Радимов сейчас работает в «Зените-2».

Ранее сообщалось. что Александра Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов.