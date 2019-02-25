Хачанов не сумел выйти в 1/8 финала турнира в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов не вышел в 1/8 финала турнира в Дубае, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен уступил в двух сетах уступил представителю Грузии Николозу Басилашвили со счетом 4:6, 1:6. Теннисисты находились на корте час и 11 минут.
Теперь Басилашвили предстоит встреча с победителем игры между испанцем Роберто Баутиста Агутом и индийцем Рамкумаром Раманатаном.
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Хачанов является 12-й ракеткой мира, в то время как грузинский спортсмен — 19-й.
Ранее российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева победили в финале турнира в Будапеште в парном разряде.
ATP. Дубай. 1-й круг
Николоз Басилашвили (Грузия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:1