Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов

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Российский футболист Александр Кержаков задолжал крупную сумму денег, сообщает «Советский спорт».

Экс-нападающий сборной России был женат трижды. Такие долги могли скопиться из-за непостоянных выплат средств бывшей жене Марии, которая родила от игрока дочь Дарью. Девочке недавно исполнилось 14 лет.

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По информации с сайта Федеральной службы судебных приставов, форвард задолжал по алиментам свыше 13 млн рублей (13 478 434). Бывая супруга никак не комментировала эти данные.

Теперь из-за долгов у Александра могут быть проблемы с выездом за границу.

Ранее еще одна бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана заявила, что он ее никогда не любил.