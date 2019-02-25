«Монако» с Головиным в составе обыграл «Лион»
«Монако» в домашнем матче одержал победу над «Лионом» в матче 26-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2: в пользу «Монако». Оба мяча были забиты в первые полчаса игры.
Голы оформили Желсон Мартинш и Маркуш Лопеш.
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Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе, отыграл 80 минут и был заменен.
«Монако» имеет в активе 25 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата. «Лион» с 46 очками идет третьим.
Ранее сообщалось, что Головин вышел в старте «Монако» на матч с «Лионом».
Чемпионат Франции. 26-й тур
«Монако» — «Лион» — 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 — Мартинш, 18; 2:0 — Лопеш, 27.