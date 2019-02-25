Победивший на ЧМ конькобежец не испытывает ничего особенного

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Российский конькобежец Павел Кулижников прокомментировал результат, которого достиг на чемпионате мира, передает ТАСС.

На турнире, который прошел в Херенвене, спортсмен выиграл золотую медаль. Конькобежец трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).

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«Я уже третий раз выигрываю чемпионат мира в спринте, поэтому ничего особенного не испытываю. Приятно, что переборол себя и выполнил эту сложную домашнюю работу. Проехал аккуратно последнюю дистанцию, а пятисотку вальнул как надо, так всё и получилось.

Рукоплещущие голландцы на катке «Тиалф»? Да, классно. Аж подиум трещал, и я даже думал: «Не дай бог сейчас упасть, какой будет фейл!» — заявил Кулижников.

Ранее сообщалось, что конькобежец Кулижников из России завоевал золото ЧМ.