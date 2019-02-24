Российские саночники выиграли эстафету на Кубке мира в Сочи
Российские саночники Виктория Демченко, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов стали первыми в эстафете на финальном этапе Кубка мира, передает «Советский спорт».
Соревнования проходят в Сочи.
Россияне победили с новым рекордом трека — 2 минуты 45,272 секунды. Вторыми стали немецкие спортсмены (+0,072), третьими — атлеты из Латвии (+0,127).
Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи
Эстафета
1. Россия (Виктория Демченко, Семён Павличенко, Александр Денисьев/Владислав Антонов) — 2.45,272 (рекорд трассы).
2. Германия (Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тони Эггерт/Саша Бенеккен) — +0,072.
3. Латвия (Кендия Апарйоде, Кристерс Апарйодс, Юрис Шицс/Андрис Шицс) — +0,127.
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