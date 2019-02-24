Олимпийский чемпион: у Большунова сдали нервы

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Олимпийский чемпион Никита Крюков объяснил серебро российских лыжников в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде, Австрия, передает Sport24.

Глеб Ретивых и Александр Большунов пропустили вперед сборную Норвегии, в составе которой бежал Йоханнес Клебо.

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«Реально ли бороться с Клебо? Сегодняшний круг был тактическим. Никто не лезет вперед. Сегодня опять не выдержали нервы у Большунова. Мы также могли видеть превосходную готовность лыж у норвежцев. Клебо очень быстро накатывал на Большунова. И этот отрыв в два-три метра потом было трудно ликвидировать.

Но если бы Александр попробовал использовать тактику Клебо и на спуске накатить и уходить на последний подъем первым, то шанс бы был. А так, обогнать Клебо из-за спины очень, очень тяжело. Нашим сегодня обогнать его из-за спины в классике невозможно», — заявил Крюков.

Ранее сообщалось, что Ретивых и Большунов взяли серебро в командном спринте на чемпионате мира.