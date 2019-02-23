«Тоттенхэм» проиграл «Бернли» в матче чемпионата Англии
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл «Бернли» в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Бернли, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Крис Вуд и Эшли Барнс. У гостей единственный мяч забил Гарри Кейн.
Реклама
«Бернли» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до восьми матчей.
После 27 туров «Бернли» набрал 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Тоттенхэм» (60) находится на третьей строчке.
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
«Бернли» (Бернли) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:1
Голы: 1:0 — Вуд, 57; 1:1 — Кейн, 65; 2:1 — Барнс, 83.