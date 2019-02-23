Россияне впервые победили на этапе КМ в соревнованиях двоек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/835/11649835/RIAN_3282194.HR.ru-pic905-895x505-14198.jpg">

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи, сообщает ТАСС.

Спортсмены одержали победу с результатом по сумме двух попыток в одну минуту 39,814 секунды. Второе место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (+0,053), третье — россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (+0,193).

Реклама

В последний раз российские спортсмены выигрывали соревнования двоек на этапе Кубка мира в 1987 году. Это были Евгений Белоусов и Александр Беляков в Сараеве.

Заключительный в сезоне этапа турнира завершится 24 февраля.

Ранее исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин заявил ,что украинские спортсмены не примут участие на этапе Кубка мира в Сочи.