Альварес выразил готовность выйти на ринг с Ковалевым

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Чемпион мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Сауль Альварес рассказал о готовности встретиться с россиянином Сергеем Ковалевым, который владеет поясом Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает Boxingscene.

Мексиканец назвал встречу с российским боксером сложной задачей.

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«Мы не исключаем возможности провести бой в полутяжелом весе. В данный момент я думаю о других вещах, но такая возможность существует. Это огромная проблема, но мне нравится такое. Я знаю Ковалева с 20-летнего возраста, и почему бы и нет — мы могли бы провести бой, мне нравится ставить перед собой сложные задачи», — отметил Альварес.

На данный момент Альваресу предстоит бой против чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе Даниеля Джейкобса, который пройдет 4 мая.

Ранее чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от предстоящего поединка против американца Джо Смита.