Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила трех звезд очередного дня регулярного чемпионата, передает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте лиги, первой звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер, набравший три (2+1) очка в матче против «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

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Второй звездой признан гилкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, сыгравший на ноль во встрече с «Оттавой Сенаторз» (3:0) при 22 отраженных бросках.

Замыкает тройку лидеров форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, оформивший дубль в игре против «Вегас Голден Найтс» (6:3), который позволил ему прервать 15-матчевую серию без голов.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал руководство НХЛ эгоистами.