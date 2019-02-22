Трамп удивлен обвинениями в адрес владельца победителя Супербоула

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Президент США Дональд Трамп высказал мнение о ситуации вокруг владельца победителя Супербоула «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберта Крафта.

Следствие располагает двумя видеозаписями из спа-центра во Флориде, на которых глава клуба по меньшей мере дважды получал услуги сексуального характера.

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Эта информация опечалила Трампа.

«Очень печально. Я был очень удивлен, увидев его. Он полностью признал свою невиновность. Я очень удивлен, что вижу это,» — цитирует главу государства Mediaite.

По информации источника, Крафт — лишь один из более чем 20 человек, фигурирующих в деле о вовлечении в проституции.

Под руководством 77-летний функционера «Нью-Ингленд Пэтриотс» шесть раз выиграла Супербоул, в том числе и последний, прошедший 3 февраля 2019 года.

Ранее футболист одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней девушки.