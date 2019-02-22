Дюков планирует сделать из российского футбола праздник

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Новый глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о необходимости популяризации футбола в стране, передает ТАСС.

По словам президента, РФС должен разработать стратегию по привлечению людей к футбольным соревнованиям.

«Нужно поставить задачу привлекать болельщиков. Футбол должен стать похож на шоу», — сказал Дюков.

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Подходящим решением для продвижения футбола он счел грамотное использование наследия чемпионата мира — 2018.

«У нас есть наследие стадионов чемпионата мира, нужно его использовать. Люди должны задерживаться на стадионах, а приходить туда как на праздник», — отметил глава РФС.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции РФС.

В пятницу состоялись выборы президента организации, Дюков победил единогласным решением. Он являлся единственным кандидатом.

Ранее Евгений Гинер, Леонид Федун и Сергей Галицкий вошли в состав исполкома РФС.