Дюков планирует сделать из российского футбола праздник
Новый глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о необходимости популяризации футбола в стране, передает ТАСС.
По словам президента, РФС должен разработать стратегию по привлечению людей к футбольным соревнованиям.
«Нужно поставить задачу привлекать болельщиков. Футбол должен стать похож на шоу», — сказал Дюков.
Подходящим решением для продвижения футбола он счел грамотное использование наследия чемпионата мира — 2018.
«У нас есть наследие стадионов чемпионата мира, нужно его использовать. Люди должны задерживаться на стадионах, а приходить туда как на праздник», — отметил глава РФС.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции РФС.
В пятницу состоялись выборы президента организации, Дюков победил единогласным решением. Он являлся единственным кандидатом.
Ранее Евгений Гинер, Леонид Федун и Сергей Галицкий вошли в состав исполкома РФС.