Ретивых завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам

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Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке свободным стилем на чемпионате мира, который проходит в Австрии. Об этом сообщает ТАСС.

В финальном заезде Ретивых был единственным представителем мужской сборной России и показал время три минуты и 22,54 секунды.

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Золото досталось норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, проигравший лидеру 0,23 секунды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.21,17.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,23.

3. Глеб Ретивых (Россия) — +1,37.

4. Ришар Жуве (Франция) — +1,99.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +2,25.

6. Лука Шанава (Франция) — +21,50.