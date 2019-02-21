Ретивых завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам
Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке свободным стилем на чемпионате мира, который проходит в Австрии. Об этом сообщает ТАСС.
В финальном заезде Ретивых был единственным представителем мужской сборной России и показал время три минуты и 22,54 секунды.
Золото досталось норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, проигравший лидеру 0,23 секунды.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.21,17.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,23.
3. Глеб Ретивых (Россия) — +1,37.
4. Ришар Жуве (Франция) — +1,99.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +2,25.
6. Лука Шанава (Франция) — +21,50.