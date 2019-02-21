Вяльбе раскритиковала Губерниева за оценочные суждения в эфире

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о работе комментатора Дмитрия Губерниева.

«Мне кажется, должна быть некая грань. Я не против того, чтобы комментировал Губерниев. Но позволить ему жить в нашей команде, — увольте.

Дима, безусловно, талантливый, распиаренный комментатор, но он эту грань часто переступает. В эфире дает свои и очень жесткие оценки тренерам, сервисерам — такие оценки могут обидеть или оскорбить. Это не лицо комментатора», — цитирует Вяльбе Sports.ru.

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Функционер вспомнила, как Губерниев назвал французского биатлониста Мартена Фуркада свиньей после того, как тот отказался жать руку россиянину Антону Логинову.

«А когда Дима в прямом эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена Фуркада «Ты свинья», редактор канала должен как минимум сделать замечание.

Для меня это из ряда вон», — сказала Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует 21 февраля и завершится 3 марта.

Ранее певец Филипп Киркоров поддержал российских лыжников перед стартом чемпионата мира.