НХЛ дисквалифицировала ударившего Кучерова игрока

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение дисквалифицировать на два матча защитника «Филадельфии Флайерз» Радко Гудаса, сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта НХЛ, Гудас был оштрафован за недозволенную атаку высоко поднятой клюшкой нападающего «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиты Кучерова.

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Инцидент случился в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Тампа» (2:5). Чешский игрок отделался двухминутным штрафом, однако затем было решено, что этого наказания для хоккеиста недостаточно.

Еще одной причиной дисквалификации послужило то, что Гудас не раз применял силовые приемы к противникам.

Ранее объявлены три звезды игрового дня в НХЛ.