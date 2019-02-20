Против клуба чемпионата Испании возбудили дело за расистские баннеры

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Королевская федерация испанского футбола (RFEF) возбудила дисциплинарное дело в отношении «Райо Вальекано», сообщает РИА «Новости».

По информации на официальном сайте RFEF, мадридский футбольный клуб накажут за демонстрацию зрителями баннеров расистского и ксенофобского содержания во время матча 24-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».

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Встреча прошла на домашнем стадионе «Райо» 16 февраля и завершилась проигрышем хозяев со счетом 0:1.

Комитет по безопасности RFEF отметил, что плакаты с символикой ксенофобского содержания были замечены на трибунах «Атлетико», однако обвинения предъявлены «Райо» в связи с тем, что принимающая команда не смогла обеспечить порядок во время встречи.

Ранее вратарь «Атлетико» Ян Облак сообщил, что его агент ведет переговоры о продлении контракта с мадридским клубом.