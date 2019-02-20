Дуэль на световых мечах признали официальным видом спорта во Франции

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Федерация фехтования Франции признала дуэль на световых мечах официальным видом спорта, передает «Советский спорт».

Как сообщает AP, в фехтовальные клубы планируется внедрить как можно больше световых мечей из поликарбоната с красной, зеленой и фиолетовой светодиодной подсветкой. Они также будут оснащены лампочками и чипами, издающими характерный звук.

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Обучать спортсменов будут специальные инструкторы, знакомые с искусством владения световыми мечами.

Уже имеются правила проведения дуэли. Бои будут проходить в пределах круга. Удары по голове и туловищу принесут спортсмену по пять баллов, по рукам или ногам — по три балла, по кисти — один балл. Победу одержит тот, кто первым наберет 15 очков.

Световой меч — оружие рыцарей-джедаев из киносаги «Звездные войны», создателем которой является Джордж Лукас.