Устюгов объяснил свой отказ от общения с журналистами
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о том, почему не хотел общаться с представителями прессы до старта чемпионата мира в Зефельде, передает ТАСС.
Спортсмен объяснил это тем, что в прошлом сезоне получал недостаточно поддержки от СМИ.
«Я пропустил Олимпийские игры, и со стороны журналистов не чувствовал поддержки, не чувствовал, что меня не хватает. Когда ты соревнуешься, то все время на слуху: тебе звонят, спрашивают, как дела. А во время Олимпиады, я смотрел новости и не видел, что обо мне кто-то беспокоится, кто-то задает вопросы о моем отсутствии», — заявил он.
Ранее сообщалось, что лыжники Устюгов, Большунов, Ретивых и Мальцев выступят в спринте на ЧМ.