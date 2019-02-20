Устюгов объяснил свой отказ от общения с журналистами

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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о том, почему не хотел общаться с представителями прессы до старта чемпионата мира в Зефельде, передает ТАСС.

Спортсмен объяснил это тем, что в прошлом сезоне получал недостаточно поддержки от СМИ.

«Я пропустил Олимпийские игры, и со стороны журналистов не чувствовал поддержки, не чувствовал, что меня не хватает. Когда ты соревнуешься, то все время на слуху: тебе звонят, спрашивают, как дела. А во время Олимпиады, я смотрел новости и не видел, что обо мне кто-то беспокоится, кто-то задает вопросы о моем отсутствии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что лыжники Устюгов, Большунов, Ретивых и Мальцев выступят в спринте на ЧМ.